Camillo Sandrini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio il figlio Claudio con Sonia, il nipote Enrico con Cinzia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.30 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale indi al cimitero locale,Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 settembre 2017Ï Roberto e Erica SandriniÏ Maria Paola Sandrini e BeatriceÏ Famiglie AgliariDon Franco, Enzo, Edda, Andrea, Furio, Alberto e famiglie partecipano al lutto di Claudio, Sonia, Enrico per la perdita del caro28 settembre 2017Maria Luisa con Luca, Marco, Matteo, Giovanna e famiglie sono vicini a Claudio per la perdita del caro28 settembre 2017