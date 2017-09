Enrico Cavalli

È mancatoLo annunciano la figlia Stefania con Saverio e l'adorata nipotina Viola, le sorelle Ermelinda con Piero, Ermanna con Giorgio, Tina con Florindo, nipoti, cugini, parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 29 c.m. alle ore 13.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Lugagnano.Questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Lugagnano si reciterà il S. Rosario.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale del Reparto di Diabetologia e al Dott. Chiari per le cure prestate.28-9-2017Ï Elio e Fabrizio BoschettiÏ Luciana, Agostino, Annalisa , MartinaÏ Gianni PigoniÏ Marino e CarmenCiaocaro amico, buon viaggio.Barbara.28 settembre 2017Il Direttivo della Sps Fario si stringe a Stefania e familiari per la perdita del caro amico e consigliere28 settembre 2017Con tanto affetto siamo vicini a Stefania, Saverio e alla piccola Viola, ai familiari tutti per la perdita del caroMariella, Giacomo, Roberto.28 settembre 2017Il Gruppo Alpini di Monchio sasluta l'amicocompagno di tante battaglie.28 settembre 2017