Giuseppe Picchi

«Finalmente puoi arrivare da qualsiasi parte, nello spazio e nel tempo, dovunque tu desideri»(La famiglia)È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie, i generi, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in località Ceretolo, 42 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.La famiglia ringrazia la cognata Rosa, il Dott. Massimo Torriani e le ragazze della Cooperativa Proges per la disponibilità mostrata.28 settembre 2017Ï Enzo, Maria Angela e GabrieleÏ Gianna e GiuseppeÏ Luigi e PaolaÏ Liliana e PierreÏ Rossi LucianoÏ Ferdinando e Franca DallacasaÏ Marco e Patrizia Canetti e Canetti SilvanoÏ Famiglia Fabrizio MontecchiÏ Giancarlo e Paola, Alessandro e ElisaÏ Mirella e figliCiaoCinzia, Sabrina, Stefania.28 settembre 2017dacci un occhio da lassù..Valentina con Davide, Filippo con Noemi, Vanella e Aron.28 settembre 2017La cognata Rosa con Angelo, Gianmarco e Aldina è vicina al Titti e figlie per la perdita caro28 settembre 2017CiaoFranco, Carla, Monica, Serena e relative famiglie.28 settembre 2017CiaoSemplicemente grazie di tutto.Alle. Ceretolo, 28 settembre 2017