Luigi Busi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Teresa, le sorelle, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 28 novembre partendo alle ore 13.00 dall'Ospedale di Borgotaro, per la chiesa parrocchiale di Varsi, ove alle ore 14.00 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero di Pessola.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Varsi.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dottor Umberto Montecorboli per le amorevoli cure prestate.Un grazie di cuore ad Aurora, Sorina e Mariana per la grande disponibilità, la vicinanza e affetto dimostrato.27 novembre 2017