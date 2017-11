Pietro Cagnin

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la moglie Annamaria, il figlio Giampaolo con Giulia, Beatrice e Ginevra, i fratelli, la sorella e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 28 c.m. con apertura della camera mortuaria alle ore 7.15 e partenza alle ore 8.45 dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Le ceneri riposeranno successivamente presso la Cappella di famiglia del cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico di famiglia Dott. Mario Ghillani, alle operatrici Anna, Alga e Adriana per le amorevoli cure prestate.27 novembre 2017Ï Alda GiavariniÏ Marco GualazziniÏ Mara, Maria Grazia e Paolo CagninÏ Fam. GonziCaroti sarò sempre grato per quanto tu e la mamma avete fatto per me.La passione per l'arte e la mia vita da imprenditore li devo solo a voi.Abbiamo affrontato momenti duri e difficili, sempre uniti e insieme.Ti ho sempre voluto tanto bene e sono contento di averti onorato in vita come potevo.Spero tu abbia già abbracciato il nostro Marco.Con l'affetto e la stima di sempre e per sempre.Tuo figlio Giampaolo.27 novembre 2017I consuoceri Lucia e Guglielmo si stringono a Giampaolo e alla signora Anna per la perdita del caro signor27 novembre 2017Caro Giampaolo, tutto il personale di Campus, i soci e gli amici di White Bridge si stringono a te ed alla tua famiglia in questo momento di grande dolore.Ricorderemo sempre con affetto l'umiltà e la modestia die soprattutto l'uomo che è stato per te e per tutti noi.27 novembre 2017Vincenzo Piazza con Maria Antonella è amichevolmente vicino a Giampaolo, figlio affettuoso di27 novembre 2017Luca, Chiara, Antonio, Stefano, Fabio e Alessandro sono vicini a Giampaolo e famiglia per la perdita del caroParma, 27 novembre 2017Onore al padre, nel Paradiso che ha raggiunto, e che già aveva visto attraverso i sogni e le visioni di Amos Nattini. Vittorio Sgarbi, che li ha conosciuti insieme, sa checontinua a vivere nel figlio Giampaolo.E che nulla può innalzarci più dell'aver fortemente amato un parente perduto.Si diventa così puri da arrivare nei ghiacciai della memoria a confondersi con il ricordo. Si è fortificati per la vita, e non si ha più bisogno di nessuno.Vittorio Sgarbi.27 novembre 2017Enrico e Francesca Gaibazzi sono vicini all'amico Giampaolo per la scomparsa del caro papà27 novembre 2017Finarte S.p.A. partecipa con profondo cordoglio al grave lutto che ha colpito il Consigliere Giampaolo Cagnin per la perdita del caro papàIl Presidente Rosario Bifulco, i soci, il CdA e tutti i collaboratori della società si uniscono con grande affetto al dolore di Giampaolo e della sua famiglia.27 novembre 2017Gli amici-soci ed i collaboratori tutti del Poliambulatorio Città di Collecchio abbracciano Giampaolo e la mamma Anna nel momento della scomparsa dell'adorato27 novembre 2017Matteo e Angela abbracciano Giampaolo e si stringono nel dolore per la perdita del papà27 novembre 2017Andrea Ghidini partecipa al lutto dell'amico Giampaolo per la scomparsa del caro papà27 novembre 2017Enos, Violetta, Luca, Irene e Penelope partecipano al dolore di Giampaolo e famiglia per la perdita di27 novembre 2017Con tutto il cuore sono vicina ad Anna e Giampaolo per la perdita del caro amato<+T>Giulia.27 novembre 2017<+T>Lamberto, Stefano, Filippo, Luca e Gianfranco sono vicini al dolore di Giampaolo per la perdita del padre27 novembre 2017<+T>Il Reparto Ricerche e Sviluppo della Campus Srl si stringe a Giampaolo per la perdita del padre27 novembre 2017<+T>Siamo vicini a Giampaolo e famiglia in questo doloroso momento per la perdita del caro papà27 novembre 2017<+T>Gianluca, Pietro, il Conte, Rossella e Franco, sono vicini a Giampaolo per la perdita del caro papà27 novembre 2017<+T>Massimo ed Elena, con Umberto e Bianca, partecipano con affetto e commozione al dolore di Giampaolo per la perdita del padre signor27 novembre 2017<+T>La Società Hi-Food Spa, insieme a tutti i soci, collaboratori e dipendenti, partecipano al lutto di Giampaolo Cagnin per la perdita del padre signor27 novembre 2017<+T>Angelo, Magda e Alessandro Cuomo partecipano con profonda commozione al dolore di Giampaolo e famiglia per la perdita del padre27 novembre 2017<+T>Caro Giampaolo, partecipiamo commossi al vostro dolore per la perdita del tuo amato papà<+T>Anna Lucia e Alessandro.27 novembre 2017