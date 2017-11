Luisa Pizzarelli

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio il figlio Paolo con Franca, i nipoti: Elena, Mattia con Renata e Riccardo; Stefano.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dottor Vartan Sarkissian.27 novembre 2017Ï Liliana, Raffaella FerrariÏ Ina, Ivana, Luana Dall'OrtoÏ Angelo, Giovanni, SimoneÏ Clementina TesauriÏ Concetta, Bianca, Ester, Luisa, TeresaÏ Fam. Giuseppe MoriÏ Cati, Vartan, Roberto e famiglieÏ Roberta, Mirco BolaÏ Maria MontaniniÏ Fam. Sergio MadureriÏ Famiglie Giancarlo e Riccardo GuarnieriÏ Graziella, Sabrina CatellaniÏ Tranquillo, Giuseppina, TommasoTi ricorderemo sempre con tanto amore cara nonnaStefano, Desy, Maria Giovanna, Silvio.27 novembre 2017Arnaldo, Angela e Tina sono vicini al cugino Paolo per la perdita della madre27 novembre 2017Gianni, Vincenzo Grisendi e famiglie sono vicini a Paolo e famiglia per la perdita della cara27 novembre 2017Isabella con Ettore, Annalisa, Isabella e Luigi sono vicini a Paolo e Stefano per la perdita della cara27 novembre 2017Celestina, Rita, Mara e rispettive famiglie si stringono con affetto a Paolo, Franca e familiari in questo momento di dolore per la perdita della cara27 novembre 2017