Lina Barilli

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 100Lo annunciano Alberto con Mariella, Cristina, Paolo e Alessandro.I funerali si svolgeranno oggi con partenza alle ore 15.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Bernardo degli Uberti in via Prampolini.Un ringraziamento alla signora Iuba e Antonella.27 novembre 2017Ï Jadi AgrimontiÏ Lina SchivazappaÏ Paolo e Gabriella PancaldiAldo e Valeria Ghidini ricordano la cara cuginae sono vicini ai famigliari.27 novembre 2017Ernesto e Mariuccia Mazzieri sono vicini ad Aberto e famiglia per la scomparsa della mamma27 novembre 2017Emilio e Claudia, Rocco e Federica, Alberto e Margherita sono affettuosamente vicini ad Alberto, Mariella e Cristina per la scomparsa della carapersona buona e benvoluta.27 novembre 2017Miles, Federico con Giovanna, Marco e Vittoria sono vicini ad Alberto e famiglia per la perdita della cara mamma27 novembre 2017La famiglia Cavallaro si unisce al dolore di Alberto, Lella e famigliari per la perdita della cara27 novembre 2017