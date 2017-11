Mauro Botti

Ci ha lasciati il nostro carodi anni 60Ne danno il triste annuncio la moglie Caterina, la figlia Alessandra con Stefano, il papà Sergio, i fratelli, i cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi lunedì 27 novembre alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato presso ditta Barili in Langhirano via Pezzani 27 per la chiesa di Arola indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 novembre 2017Ï Manuela, Federico e AliceÏ Luca e EmanuelaÏ Mirella e FrancoCelestina, Francesca con Paola e famiglie incredule e commosse si stringono con affetto a Caterina, Alessandra e Stefano per la perdita del caro27 novembre 2017Zia Emilia e famiglia sono vicini a Caterina, Alessandra e parenti per la perdita del caro27 novembre 2017I condomini del Condominio Giacomo partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro27-11-2017I colleghi della ditta All Glass sono vicini alla famiglia Orlandini-Botti per la perdita del caro27 novembre 2017