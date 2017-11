Franco Romanini

Ha raggiunto i suoi cariLo annunciano la moglie Adele, le figlie Ermelinda con Ivano, Lorenza con Pierluigi, gli adorati nipoti Filippo, Elisa, Enrico e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 28 novembre alle ore 10.30 partendo dalla Piccole Figlie per la Chiesa delle SS. Stimmate in via Sbravati 1 indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa Chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Dott. Francesca Negri del Centro Oncologico e a tutto il personale dell'Hospice delle Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.27 novembre 2017Ï Associazione Vecchia VicoÏ Franco e Rosetta Caggiatisei stato l'amore donato e quello insegnato, il coraggio e la grande dignità.Le tue piccine Ermelinda e Lorenza.27 novembre 2017grazie per esserci sempre stato.Ti vogliamo bene.Filippo, Elisa ed Enrico.27 novembre 2017Ernesto con la moglie e le figlie sono vicini alla sorella Adele e figlie per la perdita del caro27 novembre 2017Siamo vicini con un forte abbraccio ad Adele, Ermelinda e Lorenzo per la perdita del caroI cugini Ugolotti.27 novembre 2017Paola e Francesca, Michele e Raffaella sono vicini a Adele, Ermelinda e Lorenza per la perdita del carissimo amico27 novembre 2017ci hai lasciato in silenzio tu che avevi sempre una battuta per tutti.Ci mancherai.Ciao.Marco, Antonella, Graziano e Donato.27 novembre 2017Mario Tozzi famiglia sono vicini ai famigliari per la perdita dell'amico27 novembre 2017Romano, Giuseppe e Stefano Dall'Asta con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Adele e figlie per la perdita del caro27 novembre 2017I condomini tutti di via Aleotti 2-4-6 partecipano con affetto al dolore dei famigliari per la prematura perdita del caroe con gratitudine ne ricordano la preziosa opera svolta, in tanti anni, a favore di tutti.27 novembre 2017