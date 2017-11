Irene Di Martino Regolisti

Si è spenta la mia stella che ora brilla luminosissima in cielo.Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio: il marito Mario, i figli Giuseppe, Andrea con Antonella; il carissimo amico Giuliano, la cognata Titti con Anna Maria ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 28 c.m. alle ore 14.30 nella Chiesa di S Maria Annunziata.Il S. Rosario sarà recitato questa sera lunedì alle 20.30 nella Chiesa di S. Maria Annunziata.Sensi di stima per il Medico curante Dott. ssa Aguzzi, gli infermieri professionalit e del Servizio di Assistenza domiciliare.Stima e affetto per la Signora Ana che tanto ha fatto con affettuosa disposizione.27 novembre 2017Ï Aderville CabassiEmiliano e Michela, insieme a mamma Paola ed alle rispettive famiglie abbracciano Giuseppe, Andrea e Mario nel ricordo della caradella sua dolcezza, della sua signorilità, del suo spirito materno e dell'amicizia che li lega da sempre.27 novembre 2017Gianluca, Raffaella, Dario, Katia, Pietro, Lara e Marco si stringono con affetto ad Andrea e Giuseppe per la perdita della mamma27 novembre 2017Ci stringiamo in un forte abbraccio a Mario, Giuseppe e Andrea per la perdita della carache ricorderemo sempre con immenso affetto.Irma, Alberto, Gilda, Giusy e Andrea.27 novembre 2017Lele, Simona, Assunta, Paolo, Isabella, Ivania abbracciano Giuseppe in questo momento di dolore per la perdita della mamma27 novembre 2017