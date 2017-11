Giuseppe Eva

Circondato dall'amore della sua famiglia, ci ha lasciatiNe danno l'annuncio la moglie Ives, i figli Monica, Luigi, Daniela con Enrico, gli adorati nipoti Pietro e Davide, i cognati ed i parenti tutti.I funerali saranno celebrati martedì 28 c.m. alle ore 9.30 presso la chiesa parrocchiale, partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale di Vaio e nel locale camposanto saranno tumulate le sue spoglieIl S Rosario sarà reciato questa sera lunedì alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale.Un ringraziamento particolare vada all'amico Dott. Giuseppe Finzi, al Prof. Franco Aversa ed a tutto il personale del Reparto Ematologia dell'Ospedale di Parma.Non fiori ma eventuali offerte all'Associazione di volontariato MissioneInsieme Onlus.27 novembre 2017Ï Marino, Alice, AugustoÏ Livia e Mario LagomanziniÏ Paola e Gian Paolo LombardoÏ Alberto, Arnaldo e Gianluca ZaniÏ Dioni Eugenio, Maria Teresa, Elisabetta, Rita, Ibrahim e famiglieÏ Aldo RoccaÏ Maria Luisa ClericiÏ Famiglia Chiari Pier PaoloÏ Famiglia Pietro e Fabio VioliLa direzione e la Segreteria del Consorzio Parma Couture si stringono a Luigi ed alla sua famiglia per la perdita del caro papà27 novembre 2017Il Consorzio Parma Couture e tutte le sue imprese si stringono al loro Presidente e amico Luigi ed alla sua famiglia per la perdita del caro papà27 novembre 2017Il Presidente della F.I.A.S.A. Roberto Catelli, il Direttore Alberto Savina, il Vice direttore Piergiorgio Ricchetti ed il personale tutto, prendono viva parte al dolore che ha colpito il Dr. Luigi Eva per la scomparsa del caro papà27 novembre 2017Il Presidente del Gruppo Imprese Giuseppe Iotti a nome di tutti gli associati, il segretario generale Maurizio Caprari, i colleghi del consiglio generale e della giunta esecutiva, il personale tutto esprimono le più sentite condoglianze a Luigi Eva e famiglia per la scomparsa del papà27 novembre 2017I cugini Gianfranco, Stefano, con le rispettive famiglie sono vicini a Ives, Monica, Luigi e Daniela per la perdita del caro27-11-2017Ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del caroIl Consiglio Direttivo dell'Associazione Missione Insieme Onlus.27 novembre 2017Emma, Giulia e Ilaria Mantovani sono vicine a Luigi per la perdita del caro papà27 novembre 2017è stato e sarà per sempre nostro grande orgoglio averti conosciuto, lasciando in noi il sorriso e piacevoli ricordi.Con affetto e stima, i tuoi amici sardi.27 novembre 2017Anita, Roberto e il personale tutto della Equipage, addolorati per la perdita del signorsi stringono in un grande abbraccio a Daniela, Luigi, Monica e signora Ives.Vogliamo ricordarlo continuando «a remare tutti insieme» imitando come egli amava dire, l'equipaggio di una nave.27 novembre 2017Giacomo, Luca ed Enrico Faroldi con le rispettive famiglie, partecipano con sincero affetto al dolore di Ives, Luigi, Monica e Daniela per la perdita del carissimo27 novembre 2017