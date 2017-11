Caterina Toninoved. Delgrosso

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 79Lo annunciano con dolore i figli Mauro con Isabella e Gianluca con Sara, i nipoti Francesca, Tommaso, Alessandro, Mattia e Elia, la sorella Laura, il cognato, la cognata ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 28 c.m. alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale di Comunità di San Secondo Parmense per la chiesa locale. Successivamente si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. P.M. Rodelli, ai medici dott. Musolino e Tiseo del reparto Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma ed a tutto il personale infermieristico dell'Ospedale di Comunità di San Secondo Parmense.27 novembre 2017Ciao nonnasarai sempre nel mio cuore.Tommaso.27 novembre 2017Patrizia Scaltriti e famiglia sono sinceramente vicini a Gianluca e Mauro per la scomparsa della cara mamma27 novembre 2017