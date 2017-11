E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Ezio e Sandro con Marina, Sara con Massimo e la piccola Linda, la sorella Afra e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 28 novembre alle ore 14.00 partendo dalla Casa di Cura Piccole Figlie per la chiesa di Fontevivo, indi al cimitero di Bianconese.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fontevivo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento a tutto il personale della Casa di Cura Piccole Figlie, in particolare alla dottoressa Giaroli e al dottor Squeri, alle signore Anna e Stella per le amorevoli cure.27-11-2017I titolari ed i collaboratori di Assicopitalia Srl partecipano commossi al lutto di Alessandro Aimi e famiglia per la perdita del caro papà27 novembre 2017Franca e Maria Rosa Rossi partecipano al grande dolore che ha colpito la famiglia Aimi per la perdita del carissimo27 novembre 2017Anna e Valerio Ugolotti sono vicini a Maria, Ezio e Sandro per la perdita di27 novembre 2017