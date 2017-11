Alcide Breri

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano con dolore la moglie Anna, le sorelle, il fratello, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avrano luogo martedì 28 alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Ponte Taro ove la cara salma sarà fatta giungere dalla Casa Protetta «Italo Poli» di Fontanelle, indi proseguirà per il Tempio di Valera per la cremazione.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Noceto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera lunedì 27 alle ore 20.30 nella Chiesa di Ponte Taro.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Damaris Pagani ed al personale della Casa Protetta Italo Poli di Fontanelle.Non fiori ma opere di bene.27-11-2017Ï Nelson, TeresaÏ Fam. Lino FerriLa cognata Ines, Daniela, Claudio, Ilaria e Bianca partecipano commossi al dolore di Anna per la perdita del caro27 novembre 2017Stefania, Stefano, Sara, Nicola e famiglie sono vicini alla zia Anna nel dolore per la scomparsa del caro zio27 novembre 2017