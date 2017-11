Emma Fornarived. Gasparini

E' tornata alla casa del Padredi anni 92Ne danno il doloroso annuncio i figli Ermanno con Alessandra, Massimo con Morena, i nipoti Lorena con Andrea, Luca e Ramona, la sorella Alda e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, martedì 28 novembre, alle ore 10.30partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. in via Carrega 12/aper la chiesa di Collecchio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.27 novembre 2017Ï Tiziana, Umberto e famigliaÏ Giuliana, Gianni, AndreaÏ Alda, Graziano e famigliaÏ Fam. Dalpiaz StefanoI colleghi Laboratorio e Pastorizzazione sono vicini a Masimo ed Ermanno per la perdita della mamma27 novembre 2017