Romano Conni

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 75Ne danno il triste annuncio la moglie Raffaella, le figlie Susanna con Maurizio, Ilaria con David, i nipoti Camilla con il papà Francesco, Jolanda, Ulysse, Tito, il fratello Walter e famiglia.I famigliari comunicano che sarà dato un ultimo saluto al loro caro martedì 28 novembre alle ore 16.00 presso le Sale del Commiato di Ade, site in Viale della Villetta 31/a.Un particolare ringraziamento al personale della casa alloggio «Le Giuggiole» e all'amico di sempre Mino.27 novembre 2017Ï Antonella, Roberto, Enrico Cattabiani e famigliaLe amiche Anna, Manuela, Maria, Mariella, Rosanna e Valeria partecipano con affetto al grande dolore di Raffaella e famiglia per la perdita del marito27 novembre 2017La società A.D.S. Viarolese partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa dell'amico27 novembre 2017