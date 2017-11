CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari Sergio Bresciani



di anni 88



Ne danno il triste annuncio la moglie Oretta, i figli Paolo con Lina, Claudio con Agnese, gli adorati nipoti Federica e Lorenzo.



I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.45







partendo dalle Sale del Commiato Ade



, site in Viale della Villetta 31/a per la Chiesa di Santa Maria del Rosario indi per il Tempio di Valera.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento. Parma, 28 novembre 2017



Ï Valeria e Rosanna Bresciani



Ï Famiglia Adami



Ï Giuliano, Maria, Marta e Daniele Mainardi



Carla, Mariella con le rispettive famiglie sono affettuosamente vicine a Oretta, Paolo e Claudio per la scomparsa del caro Sergio Parma, 28 novembre 2017