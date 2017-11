Adele Masola

Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio i figli Alessandra con Lauro, Roberto con Mariella, i nipoti Benedetta, Marcello e la piccola Maria Vittoria, il fratello, le sorelle e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 29 novembre alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Maria Immacolata, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Un Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa parrocchia.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento28 novembre 2017Ï Sergio, Marisa RonconiÏ Gabriella, Ivana RigattieriÏ Marco, Valeria FerrariÏ Riccardo e Angela Ronconi e famiglieLe sorelle Bruna e Laura, il fratello Umberto con le rispettive famiglie sono vicini ad Alessandra e Roberto per la perdita della cara28 novembre 2017Lorena e Mauro sono vicini ad Alessandra,.Roberto e famiglie per la perdita della cara28 novembre 2017Jones, Liliana e Raffaella Masola commossi, si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara28 novembre 2017Cristina Luciano ed Elena abbracciano Alessandra e Roberto in questo momento di dolore per la perdita della mamma28 novembre 2017Tiziana e Daniela si stringono con tanto affetto ad Alessandra per la scomparsa della cara mamma28 novembre 2017Ci stringiamo con tanto affetto al dolore di Alessandra e dei suoi familiari per la scomparsa della cara mammaPartecipano sentitamente Viscardi Tiziana, Borgarani Ermanno e tutto i personale amministrativo e commerciale dell'Agenzia Generale di Generali via Sidoli Parma.28 novembre 2017