Franco Fornari

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio la moglie Pina, i figli Luca con Valeria, Davide con Germana, i nipoti Alessandro, Riccardo e Federico, il fratello e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 29 novembre alle ore 9.45,partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. in via Villetta 16per la chiesa di Lesignano Bagni indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa Chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.28 novembre 2017Ï Albarelli Luigi, Andrea, Simona e Stocchi ValeriaÏ Famiglie Ferrari Carlino e MichelangeloÏ Loredana e Claudio BottioniÏ Fam. Tiziano, Ermes, Pietro e Franca ZibanaIl Fondo di Solidarietà, il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie d'oro ed i Pensionati tutti della Società Barilla partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro28 novembre 2017Genitori e figli della «ex 5°B» si stringono a Davide, Germana, Riki e Fede in questo momento di dolore, per la perdita del caro28 novembre 2017Gli amici: Amos, Graziella, Maria, Adriano, Rita, Rino, Luisa, Germana si stringono con affetto a Pina e figli per la perdita del caroun amico vero.28 novembre 2017Luca, Barbara, Francesca, Alex e Serena si stringono affettuosamente a Pina, Davide e Luca per la perdita del caro28 novembre 2017Siamo vicini a Pina, Luca e Davide per la perdita del caroGli amici: Anzio, Arnaldo, Fernanda, Germana, Giancarlo, Gianni, Gina, Gina, Lidia, Loredana, Miranda.28 novembre 2017Startec Srl è vicina a Luca per la perdita del caro papà28 novembre 2017