CROCE



È mancato ai suoi cari Lino Frattini



di anni 85



Ne danno il doloroso annuncio la moglie Luisa, le figlie Giovanna con Giuseppe e Paola con Valentino, i nipoti Francesco, Andrea, Lucia e Alice, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno oggi 28 novembre alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Noceto indi al Tempio della Cremazione.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un sentito grazie a Nina, Elena ed agli amici Giovanni e Franco.



Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Filippo Barbarese, ai medici e infermieri del Reparto Lunga Degenza Critica dell'Ospedale Maggiore di Parma ed alle assistenti domiciliari di Noceto. Noceto, 28 novembre 2017



Ï Giovanni, Silvia Guasti



Carlo e Giovanna con Francesco e Chicca, Daniela, Nino e Benedetta ricordano lo zio Lino



con tanto affetto e riconoscenza. Noceto, 28 novembre 2017



Partecipiamo con affetto al dolore di Giovanna, Paola e famiglia per la scomparsa del loro caro Lino



Celide, Emanuela, Giorgia e Luca. Fornovo, 28 novembre 2017



Maria, Monica, Paolo e Cecilia sono vicini a Luisa, Giovanna e Paola per la perdita del caro Lino Ramiola, 28 novembre 2017