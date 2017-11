Andrea Bigi

Ciao Bigiodi anni 53Lo annunciano con dolore la moglie Sabrina con il piccolo Mattia, i genitori Marisa e Franco, i fratelli Alessandro e Davide con rispettive famiglie, lo zio Ario e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 29 novembre alle ore 8.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Noceto, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale del Reparto Oncologia e Degenza dell'Ospedale Maggiore di Parma per le cure prestate e a tutte le persone (parenti e amici) che in questo periodo sono state vicine alla famiglia.28 novembre 2017Ï Teresa, Rosetta e DiegoÏ Gianpaolo, Emma, LucianaMarisa, Franco, Alessandra, Barbara, Cristina Uccelli e famiglieÏ Ines, Marco e FrancescaÏ Mirco e Patrizia TibertiÏ Franco, Gastone, Mauro Gennari«Conservate di me tutto ciò che vi permetteva di amarvi, lasciateandare le lacrime e donatemi sorrisi che arrivino là dove ora sono.»sarai sempre con noi.Zia Adriana, zio Ario unitamente ai propri figli.28 novembre 2017Titolari e dipendenti delle ditte Hytek e Blugeo ricordano con affetto il caroe porgono sentite condoglianze alla famiglia.28 novembre 2017Il Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della Vetro Due S.r.l. partecipano al dolore della collega Sabrina per la scomparsa del marito28 novembre 2017Sentite condoglianze a tutti i famigliari per la perdita del caroGianni Giovanna e figli.28 novembre 2017In questo momento di grande dolore siamo vicini ad Alessandro e famiglia per la perdita diI tuoi amici Lara Elisa Cristian Betta Matteo Gianca Monica Simona Luca Bianca Sandro Cristina Marco Luca Lara e Andrea.28 novembre 2017non dimenticheremo mai la tua contagiosa allegria e voglia di vivere.Alessandro Silvia Mattia e Pietro.28 novembre 2017Silvia e Michi, Manuela e Simone, Lalli e Bibo e tutti i bambini si uniscono al dolore di Sabrina e Mattia e porteranno sempre nel cuore l'indimenticabile amico28 novembre 2017Per noi sei qui e non te ne andrai mai...CiaoEnry e Sony.28 novembre 2017Ti porteremo sempre nel cuore.Marisa, Cristina, Patrizia, Andrea, Bruno, Margherita, Lorenzo, Giovanna, Samuele, Rebecca, Andreina, Cristiano.Ciao28 novembre 2017Titolari e Maestranze del prosciuttificio La Badia sono vicini ad Alessandro in questo momento di dolore per la perdita del fratello28-11-2017CiaoIvo, Ennio, Paolo e i ragazzi e ragazze della palestra Atletic Club.28 novembre 2017ci mancherà la tua pazza ironia.Un dolce abbraccio a Sabrina e al piccolo Mattia.Sara, Lele, Alice, Matteo, Viola.28 novembre 2017Amministratori e soci della Nework Società Cooperativa, sono vicini ad Alessandro e familiari per la perdita del caro fratello28 novembre 2017L' unicità del tuo vivere la vita sarà per noi ricordo indelebile.Il tuo silenzio da oggi segna i nostri cuori.<+T>Ci mancherai moltissimo<+T>Manu, Enzo, Chiara, Andrea, Ale, Max, Fabi, Piero, Orietta, Sara, Paolo.28 novembre 2017