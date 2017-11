Rina Brigati

Serenamente, si è spentadi anni 97Con dolore lo annunciano: la figlia Augusta con Mimmo, le sorelle: Emma e Graziosa, i nipoti ed i parenti tutti.Una preghiera.Il S. Rosario sarà recitato martedì 28 c.m. alle ore 20.30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonino in Bedonia.Il funerale si svolgerà mercoledì 29 c.m. alle ore 11.00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Pietro in Vincoli di Casale Valtaro, ove il feretro giungerà dalla Camera Ardente dell'Ospedale S. Maria di Borgotaro. Indi la tumulalazione nella Cappella di famiglia.Il presente serve come partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Enrico Bertani ed al personale medico e paramedico dei Reparti Medicina e Cardiologia dell'Ospedale di Borgotaro.28 novembre 2017