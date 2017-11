Orazio Carra

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio la moglie Bruna, i figli Ivano con Pia, Filippo e Margherita; Nella con Massimiliano e Marco e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì, 30 novembre alle ore 10.30 partendo dalla sala del commiato Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n.27 per l'oratorio di Torrechiara, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa al castello.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Missorini.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.29 novembre 2017Ï Camillo e Tiziana GhidiniÏ Bambini, docenti e personale scuola infanzia RodariLa cognata Rosaria, i nipoti Simona, Rocco, Bonfiglio e rispettive famiglie sono affettuosamente vicini a Bruna, Ivano e Nella in questo triste momento per la perdita del caro29 novembre 2017Profondamente commossi siamo affettuosamente vicini a zia Bruna, Ivano, Nella e famigliari tutti per la perdita del caro zioMaria Grazia, Vincenzo e Pier Luigi.29 novembre 2017I cugini Corrado e Claudia con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Bruna, Nella, Ivano e famigliari per la perdita del carissimo29 novembre 2017I cugini Gabriella, Fabio e Renata sono vicini con affetto a Bruna e figli per la perdita del caro29 novembre 2017Carla e i nipoti Claudio, Sabrina e rispettive famiglie salutanoe sono vicini a Bruna, Ivano, Nella e famiglie.29 novembre 2017Ragazzi e genitori della AS Torrecchiara sono vicini a Nella e famigliari per la perdita del caro29 novembre 2017Luca, Gianna, Mauro e famiglia, sono vicini al dolore di Bruna, Ivano, Nella e famiglia per la perdita di29 novembre 2017Marco Schianchi (Pucci) ricorda con affetto l'amico caropartecipando con dolore profondo al lutto della famiglia.29 novembre 2017Le famiglie Bonazzi partecipano al grave lutto per la perdita del caro29 novembre 2017