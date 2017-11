CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Maria Terzi in Simoni



Lo annunciano il marito Angelo, la figlia Erica con Claudio, i nipoti Mirko con Beatrice e Nicolò con Veronica, fratello, sorella e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno domani giovedì 30 novembre alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore, per la chiesa delle SS.Stimmate, indi al Tempio della Cremazione.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie a tutto il personale dell'Assistenza Pubblica.



Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Mauro Pizzi e a tutto il personale medico e paramedico del Padiglione Barbieri 1° Piano Degenza Geriatrica.



Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica. Parma, 29 novembre 2017



Ï Simoni Silvano, Remo e famiglie



Ciao Maria



sei stata un'amica carissima, sorella e mamma.



Ti abbracciamo forte.



Adua e Franco. Parma, 29 novembre 2017



Il Presidente, il consiglio direttivo e i soci tutti del circolo Aquila Longhi partecipano commossi al grande dolore dei famigliari per la scomparsa della cara Maria



nostra grande collaboratrice, grande cuoca «all'antica», grande persona sempre disponibile e pronta ad aiutare gli altri.



Ci mancherà. Parma, 29 novembre 2017



Ï Romana e Corrado Marvasi



Ï Luciana e Corrado Furlotti



Ï Guglielmo Agazzi



Ï Anna e Walter Grasselli



Mauro e Maria, Luana e Emanuela, Eugenia Paolo e Cristian ricordano con grande affetto la cara Maria Parma, 29 novembre 2017