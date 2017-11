Adele Chiari

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 72Ne danno il triste annuncio il figlio Luca, la cugina Aldina con Giulio e parenti tutti.I funerali, avranno luogo oggi mercoledì 29 novembre alle ore 15.00 partendo dall'abitazione di Via Toti n.48 per la Chiesa della S.Famiglia.Dopo la S.Messa si proseguirà per il Cimitero locale.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alla cerimonia.Un sentito ringraziamento al Personale Medico e Paramedico del Reparto Riabilitazione degli Ospedali di Pieve di Coriano e Gonzaga per le cure e l'assistenza prestate.Non fiori ma eventuali offerte alla Parrocchia della S.Famiglia.29 novembre 2017