CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari Giancarlo Campi



di anni 85



Addolorati, lo annunciano la moglie Fabrizia, i figli Pietro con Didi e Ilaria con Antonio e gli adorati nipoti Marco, Cecilia ed Elena Fabrizia.



I funerali avranno luogo giovedì 30 novembre alle ore 13.30 circa presso la chiesa del Sacro Cuore indi al cimitero della Villetta.



Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore19.00 presso la stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 29 novembre 2017



Ï Giovanni Stella



Ï Elisa e Irene Guareschi



Ï Mimma e Antonio Braibanti



Ï Roberto, Tota Agnetti e famiglie



Ï Aldo e Maria Pia Agnetti



Ï Ada Sisti Pagliarini



Uno zio sorridente, allegro, spiritoso, appassionato di libri, musica e viaggi in mondi lontani. Curioso della vita e fortemente legato agli amici e agli affetti familiari.



Così voglio ricordare Giancarlo



Patrizia con Mario, Andrea e Gaia si unisce al dolore di Fabrizia, Pietro, Ilaria. Parma, 29 novembre 2017



Carlo e Angela Bulloni Serra con i figli Giovanni e Cleide partecipano con affetto al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Giancarlo Parma, 29 novembre 2017



Gilberto e Giovanna con Giuseppe, Cecilia e Francesca, profondamente addolorati, abbracciano affettuosamente Fabrizia e figli per l'improvvisa scomparsa del carissimo amico Giancarlo Parma, 29 novembre 2017



Tiberio e Luciana sono vicini a Fabrizia in questo giorno di immenso dolore per la perdita del carissimo Giancarlo Parma, 29 novembre 2017



Eusebio e Vanna sono affettuosamente vicini a Fabrizia, Ilaria e Pietro per la perdita del carissimo Giancarlo



fraterno compagno di una vita. Parma, 29 novembre 2017



Gian Ernesto e Angela con M. Antonia, Anna e famiglie, Sor. Paola si stringono con affetto e commozione a Fabrizia, Pietro e Ilaria, ricordando il caro Giancarlo



amico di una vita. Parma, 29 novembre 2017



Giuseppina e Don Guido Brizzi-Albertelli si uniscono al dolore di Fabrizia, Ilaria e Pietro per la morte del carissimo Giancarlo Parma, 29 novembre 2017



Enzo e Dada Cipelli profondamente addolorati e partecipi, abbracciano Fabrizia, Pietro e Ilaria nel ricordo del caro Giancarlo



e delle ore felici passate insieme. Parma, 29 novembre 2017



Ilaria con Francesco e Arrigo Allegri sono vicini con commossa amicizia a Ilaria e famiglia per la scomparsa del caro Giancarlo Parma, 29 novembre 2017



Giorgio, Rosaria e famiglia si uniscono al grande dolore di Fabrizia, Pietro e Ilaria per l'improvvisa scomparsa del carissimo amico Giancarlo Parma, 29 novembre 2017



Giovanni e Franca De Angelis, con Paola e Mario, piangono la perdita dell'indimenticabile amico carissimo Giancarlo Campi



e sono vicini a Fabrizia e ai familiari tutti. Parma, 29 novembre 2017



Anna Maria con Massimiliano e Giuliana, Roberto, Elisabetta e Francesco, profondamente colpiti per l'improvvisa perdita dell'amico carissimo Giancarlo



abbracciano con grande affetto Fabrizia, Ilaria e Pietro e condividono commossi il loro dolore. Parma, 29 novembre 2017



Luigi Gambara Thovazzi con tutta la sua famiglia partecipa al dolore dell'amica Fabrizia e di tutti i suoi cari per la perdita di Giancarlo



ricordandolo nella preghiera. Parma, 29 novembre 2017



Gianni e Marò si stringono a Fabrizia, Ilaria e Pietro per la scomparsa del carissimo amico di sempre Giancarlo Parma, 29 novembre 2017



Elda, Valeria e Alessandra addolorate per l'improvvisa scomparsa del carissimo amico Giancarlo



abbracciano Fabrizia, Ilaria e Pietro e ricordano i bellissimi giorni trascorsi insieme. Parma, 29 novembre 2017



Pino e Maria Giovanna sono vicini con affetto a Fabrizia e figli per la scomparsa del caro Giancarlo Parma, 29 novembre 2017



Paolo, Dina e Silvia si uniscono al grande dolore di Fabrizia, Ilaria, Pietro e delle loro famiglie per la perdita del caro amico Giancarlo Parma, 29 novembre 2017