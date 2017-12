Iris Cabrini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il doloroso annuncio i figli Daniele, Mirco e Fabrizio con Ileana, le care nipoti Francesca, Deborah e Monia, i consuoceri unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà venerdì 1° dicembre alle ore 15,00 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di San Nazzaro ove alle ore 15,30 sarà celebrata la Santa Messa indi al locale cimitero.Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa Cristo Risorto in Via Venezia questa sera alle ore 20,00.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.I famigliari desiderano ringraziare tutto il personale del reparto medicina della Casa di Cura Città di Parma per le cure prestate in particolare il Prof. Guariglia, il dottor Giacosa ed il Dottor Mussini.30-11-2017Vanda è vicina al genero Fabrizio e famiglia, per la perdita della cara mamma30 novembre 2017La nipote Nella e famigliari si uniscono al dolore di Daniele, Fabrizio e Mirco per la perdita della mamma30 novembre 2017Bruna e Cinzia Fontana, porgono le più sentite condoglianze a Fabrizio e familiari tutti per la scomparsa della mamma signora30-11-2017Claudio, Roberta ed Alessandro Fontana si uniscono al dolore di Fabrizio e famiglia per la dipartita della cara mamma30 novembre 2017Il Condominio Gardenia partecipa al lutto della famiglia Adorni per la perdita della mamma30 novembre 2017