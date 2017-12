Luisa Fusoni

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Ada e Gianni con Paola, la nipote Simona con Paolo e Sara e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi giovedì 30 c.m. alle ore 15,00 partendo dall'abitazione (via Molinazzo 13), per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 novembre 2017Gianluca e Antonella sono affettuosamente vicini a Gianni e famiglia per la perdita della cara mamma30 novembre 2017Nella, Cristiano ed Enrico e famiglie sono vicini ad Ada e Gianni per la scomparsa della mamma30 novembre 2017