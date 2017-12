Durante De Leo

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Lo annunciano la moglie Giuseppina, i figli Vincenzo con Graziella, Mary con Francesco, i nipoti Daniela con Alessandro e il piccolo Manuel, Davide e parentit tutti.Il funerale avrà luogo sabato 2 dicembre alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Maria Immacolata (via Casa Bianca) indi al Tempio della cremazione di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Per espressa volontà del defunto no fiori.1 dicembre 2017L'Amministratore e le famiglie del Condominio «Casa Bianca Parma 80» di Via Leonardo da Vinci partecipano al dolore della moglie, dei figli, dei nipoti e parenti tutti, per la scomparsa del caro1 dicembre 2017