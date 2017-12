Lina Savina

Ci ha lasciato la nostra caradi anni 75Ne danno il triste annuncio il marito Sergio, il figlio Paolo, cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 2 dicembre alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato Barili in Via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Chiapponi, alla signora Anna, Graziella e Sabrina.1 dicembre 2017Ï Giancarlo, Aurelia e figliÏ Elena Monica e famigliaÏ Zilioli Antonio e famigliaÏ Franca e PaoloCiaofai buon viaggio.Il tuo Paolo.1 dicembre 2017Marcellina, Ribello, Michela, Andrea e Mattia partecipano al dolore di Sergio e Paolo per la perdita di1 dicembre 2017I nipoti Iliana, Giuliano, Oscar, Stefania, Mario, Luigi e famiglie sono vicini allo zio Sergio e Paolo per la scomparsa della carissima ziae porgono sentite condoglianze.1 dicembre 2017Le nipoti Rita e Paola sono affettuosamente vicine ai familiari per la perdita della cara zia1 dicembre 2017sarai sempre nei nostri cuori.Il tuo Filippo, Sabrina e Massimo.1 dicembre 2017I nipoti Ivo, Amalia, Ermes, Daniele, Mirella e Remigio si uniscono al dolore di Sergio, Paolo per la scomparsa della cara1 dicembre 2017Partecipano al lutto della famiglia Canali per la scomparsa della carale famiglie Ravanetti Afro, Diego, Romina.1-12-2017