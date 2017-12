Alice Ghillani

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio i figlio Paolo con Iolanda e Alessia, Grazia con Marco e Matteo, le sorelle Elda e Carla, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, sabato 2 dicembre alle ore 9.45partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. in via Carrega 12/a,per la Chiesa Parrocchiale di Collecchio indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.1 dicembre 2017Ï Famiglia Rosetta BertonciniCiaoda oggi ti avrò nel mio cuore e ti darò del tu.Sei stata la nostra quercia, alla quale ci siamo appoggiati quando avevamo bisogno, tu, che hai sempre pensato prima agli altri e poi a te stessa, che hai voluto bene, non con le parole ma con i fatti, ti auguro che ti sia leggero il cammino verso la luce, abbraccia chi sai.Grazia.1 dicembre 2017Elda e Gabriella con Nicola, Andrea e Saverio si stringono ai famigilari per la scomparsa della cara1 dicembre 2017Ï Fam. Rina ModernelliÏ Fam. Cristiani MerlinLa cognata Rosetta e famiglia sono vicini ai familiari per la scomparsa della cara1 dicembre 2017Grazieper tutto l'amore che mi hai donato.Gabriella.1 dicembre 2017Non lo so dove vanno le persone quando cessano di esistere ma so dove restano...Con affetto siamo vicini a Matteo, Marco e Grazia per la perdita dell'amata nonnaGli amici di Collecchio.1 dicembre 2017Gli amici del Circolo La Lanterna partecipano al dolore di Paolo e famiglia per la scomparsa della mamma1 dicembre 2017