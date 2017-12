Maria Bottarelli

È tornata alla Casa del Padre insieme a Renato e ai suoi caridi anni 94Grati per il bene che ci ha voluto ne danno il triste annuncio: il fratello, le cognate, i nipoti e pronipoti con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.Le esequie avranno luogo sabato 2 dicembre alle ore 10.00 nella Cattedrale di Fidenza, provenendo dal Centro Cure Progressive di Langhirano, indi al cimitero di Becedasco Basso.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18.30 in Cattedrale.Un grazie particolare a coloro che le sono state vicino in tutti questi anni.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 dicembre 2017