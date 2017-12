Giuseppe Mozzi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Lo annunciano con dolore la moglie Carla, i figli Alberto con Francesca e Vittorio con Annalisa, i nipoti Elena, Chiara e Giovanni, Claudio ed il cognato Mauro.I funerali avranno luogo domani sabato 2 dicembre alle ore 10.15 partendo dalla Casa di Cura Villa S. Ilario per la chiesa di Mariano.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Perderzani alle Suore e a tutto il personale medico e paramedico della Casa di Cura Villa S. Ilario per le cure prestate.1 dicembre 2017Ï Roberta, Stefano SpaggiariÏ Gianni e Afro ContiÏ Luigi e Angela ManziniÏ Famiglie Emilio, Andrea, Matteo, Marco PelosiÏ Famiglia Armando PadovaniÏ Elisa e Luca FerraroniGinetta, Corrado, Francesco e Giulia con le rispettive famiglie sono vicini a Carla, Vittorio ed Alberto per la perdita del caro1-12-2017Carograzie per avermi insegnato tanto e avermi considerato come una figlia.La sua commessa Simona, con Andrea, Lorenzo e Sara.1 dicembre 2017Gli amici del bar Calestani, Predieri, Reggiani e Piazza sono vicini alla famiglia per la scomparsa del caro1 dicembre 2017Saverio e Nicoletta Saracchi con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Carla, Vittorio e Alberto per la scomparsa del loro caro1 dicembre 2017Emma Albertini, Roberto e Milla Ferraroni e famiglie partecipano al dolore di Carla e figli per la scomparsa del carissimo1 dicembre 2017Giuliana, Claudio e Antonella Soncini, con le loro famiglie, partecipano al dolore di Carla, Vittorio e Alberto per la perdita del caro1 dicembre 2017Ricordando il caro amicoci uniamo a Carla, Vittorio, Alberto e familiari con un abbraccio affettuoso.Pier Luigi, Gian Luca, Marzia, Chiara e Andrea.1 dicembre 2017