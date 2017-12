Liliana Fontechiari

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i nipoti e le cognate con le rispettive famiglie e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 4 dicembre alle ore 11.00 nella chiesa di Maria Immacolata di via Casabianca, proseguendo per il cimitero di Casale di Mezzani.Il Santo Rosario sarà recitato domenica 3 dicembre alle ore 19.00 nella stessa chiesa.La cara salma è esposta presso laSala del Commiato Cof di Viale Villetta 16.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia la sig.ra Alyna per l'affettuosa assistenza prestata.2 dicembre 2017Ï Adriana e Claudio FontechiariÏ Roberto e Sandra MariÏ Carmen e Alfredo RastelliÏ Dodo, Patty, Carlotta e CaterinaÏ Rita e Gianni Franchi e fam.Ciao ziaAlessandra e Valentina.2 dicembre 2017Condomini e amministratore del Condominio Residence Garden, profondamente addolorati, si stringono con affetto ai familiari per la scomparsa della signora2 dicembre 2017Claudia, Lorenzo e Antonello Bartolone sono vicini al dolore dei familiari per la perdita della cara Signora2 dicembre 2017