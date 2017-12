Rita Ligustri

È mancata all'afetto dei suoi cariLo annunciano il marito Mario, il figlio Andrea con Barbara e Serena, la sorella Franca con Roberta, parenti tuttiI funerali si svolgeranno lunedì 4 dicembre alle ore 13.45 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta16/A per la chiesa di San Bernardo degli Uberti indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani domenica 3 dicembre alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale medico ed infermieristico della 1° Clinica Medica dell'Ospedale Maggiore, un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Paolo Pelagatti.2 dicembre 2017Ï Agostino e RomanaÏ Gianna, Mino, DinoÏ Dafne e Romano CarrettaÏ Gianna BisiÏ Rosanna e Andrea, Chiara e NicolaGrazieper la tua grande bontà e amicizia.Un abbraccio forte a Mario, Andrea e famigliari.Giovanna e Ugo.2 dicembre 2017Luca, Nicoletta ed Alberto si stringono ad Andrea e famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa della cara2 dicembre 2017Ciaoci mancherai.Roberta, Maria con Giovanni e la piccola Cristina.2 dicembre 2017I condomini e l'amministratore del Condominio Perizzi si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita della cara2 dicembre 2017Luigi, Giovanna, Delfino, Margherita, Lina e Diego sono vicini a Mario, Andrea e famiglia per la perdita della cara2 dicembre 2017Andrea, Chiara, Nicola e famiglia Guareschi sono vicini ad Andrea e Mario per la perdita della cara2 dicembre 2017Caracamminerai sempre con noi.G.P. Avis Cristo.2 dicembre 2017I condomini del condominio Giorgia e l'Amministratore si uniscono al cordoglio della famiglia per la perdita della cara2 dicembre 2017