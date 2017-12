Rina Carnoli

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 79Addolorati lo annunciano il marito Antonio, i figli Nadia con Germano, Luca con Orietta, Simona con Maurizio, i nipoti Cristian, Giulia, Simone e Lorenzo, la sorella Luisa, i fratelli Ettore e Bruno, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 2 dicembre partendo alle ore 14.00 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo a Levante ove, alle ore 14.30 circa verrà celebrata la S.Messa, indi si proseguirà per il cimitero di Sorbolo.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.2-12-2017Siamo vicini al dolore del cognato Ettore per la perdita della sorellaRicordina, Bianca, Beniamino.2 dicembre 2017