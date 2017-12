Anna Battioni

Ci lascia per intraprendere un nuovo cammino e raggiungere la sua mamma e i suoi cariNe danno annuncio Liliana con Chiara e Claudio; Nicoletta con Roberto, Francesca e Marcello, il cognato, le cognate.I funerali si svolgeranno lunedì 4 dicembre alle ore 11 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.Ringraziamo Lina, Gina, Licia, Tina, le assistenti domiciliari coordinate da Roberta, gli infermieri domiciliari per averci aiutato ad accompagnare la nostra cara nell'ultimo percorso di vita.A tutte voi un abbraccio di riconoscenza.3 dicembre 2017Ï Lino, Silvana, Luca, Marta, Ilaria, Mirco, LeonardoÏ Fam. Enzo, Edda SandriniÏ Dimes Angelo HalynaÏ Anna, Claudia, RenataRosetta e Luca sono affettuosamente vicini a Nicoletta, Liliana, Roberto e familiari nel doloroso momento della scomparsa della mamma3 dicembre 2017Ci uniamo al dolore di Nicoletta e Liliana per la perdita della caraGiorgio, Catia e famiglia.3 dicembre 2017Simona, Nella e rispettive famiglie sono vicini ai familiari per la perdita della cara3 dicembre 2017