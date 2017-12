CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari Romano Barbarini



Ne danno il doloroso annuncio la moglie Alda, i figli Andrea e Maria Carmen, Riccardo, il fratello Daniele e famiglia.



I funerali avranno luogo domani lunedì 4 dicembre alle ore 13.30







partendo dalle Sale del Commiato Ade



in viale Villetta 31/a, per la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, indi per il cimitero di Marore.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 3 dicembre 2017



Grazie nonno Romano



per me hai significato molto...ti vorrò sempre bene.



Riccardo. Parma, 3 dicembre 2017



Il fratello Daniele insieme a Gabriella e ai figli Nicola e Carlotta con le rispettive famiglie piange la scomparsa del caro Romano Parma, 3 dicembre 2017