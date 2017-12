«Dio me lo ha dato come Suo dono prezioso,e ora me lo ha tolto per il Suo Regno di Pace,si compia la Sua volontà.»Vogliamo ringraziare tutti coloro, parenti, amici, conoscenti che in ogni modo, con la preghiera, il cordoglio e la vicinanza, ci hanno dimostrato l'affetto e la stima per il nostro caro papà.Ives, Monica, Luigi, Daniela.3 dicembre 2017