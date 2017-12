Milvia Oppici

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le sorelle Nerina e Anna e i cugini tutti con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo martedì 5 c.m. alle ore 9.30 partendo dalla sala del commiato ditta Bola di Felino, per la chiesa di Calestano, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato lunedì 4 c.m. alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte alla Assistenza Pubblica e Avis di Calestano.3 dicembre 2017Ï Maria, Luca, StefyÏ Famiglia Enzo BruschiFerruccio, Liliana e Paola Busi, con i figli Cristina, Anna, Mario e Gaetano, nel ricordo indimenticabile dell'amica carissimapartecipano con profonda commozione al grande dolore di Nerina ed Anna.3 dicenbre 2017Maria, Natalina e Giuseppe con le rispettive famiglie, si uniscono al dolore di Nerina e Annamaria per la perdita della cara sorella3 dicembre 2017Partecipiamo con affetto al dolore di Nerina e Anna per la perdita della caraEnrico, Emma, Marisa, Bruno, Agostino e famiglie.3 dicembre 2017