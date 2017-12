Enrico Pignacca

Dopo una vita operosa dedicata alla famiglia e al lavoro, ci ha lasciatodi anni 90Addolorati lo annunciano la moglie Lucia, i figli Luca, Sara, Michele e Francesco, le rispettive famiglie, nipoti e pronipoti.I funerali avranno luogo lunedì 4 dicembre alle ore 14.30 nella chiesa di S.Antonio, partendo dall'Ospedale di Vaio indi proseguirà per la cremazione.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S.Antonio.Ti saremo per sempre grati per tutto quello che hai fatto per noi, per i tuoi insegnamenti, ma soprattutto per il tuo esempio.Ringraziamo tutte le persone che lo hanno accompagnato insieme a noi negli ultimi anni di malattia e le ragazze del centro diurno che gli hanno regalato momenti di serenità ed allegria.3 dicembre 2017Giampaolo Dallara con Angelica ed Andrea partecipano con affetto e in preghiera al dolore di Luca e della sua famiglia nel ricordo del signor3 dicembre 2017Elisa e Cesare sono affettuosamente vicini a Luca e ai familiari per la perdita del papà signor3 dicembre 2017I colleghi dell'Ufficio Tecnico della Dallara Automobili partecipano al lutto dell'ingegner Luca Pignacca per la perdita del padre signor3 dicembre 2017