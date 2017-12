Erio Spinabelli

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la figlia Graziana, il genero Giovanni, la sorella Rina e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 4 dicembre alle ore 14.30 partendo dal centro di Accoglienza di Pontenovo di San Polo d'Enza per la stessa chiesa di Pontenovo indi al cimitero di Praticello di Gattatico.,Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 19.Un sentito ringraziamento al Dottor Soliani e a tutto il personale del centro d'Accoglienza di Pontenovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3-12-2017Addolorati ci stringiamo a Graziana e Giovanni per la perdita del caro papàPatrizia, Luigi, Marco e Alice.3 dicembre 2017Titolari e dipendenti della ditta LABAM partecipano al dolore di Graziana e famigliari per la perdita del caro papà3 dicembre 2017