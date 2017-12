Franca Anelli

«Coloro che amiamoe che abbiamo perdutonon sono più dov'eranoma sono ovunque noi siamo»(S. Agostino)È tornato in cielo un angelodi anni 82Lo annunciano con immenso dolore il marito Albano, i figli Cinzia, Paolo, Katia con Michel, l'adorata Cristel, le sorelle e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 5 dicembre, partendo alle ore 14,30dalla Sala del Commiato C.O.F. Dallara" di Fornovo Taro (via Solferino 14)per la chiesa di Felegara, indi al cimitero di Ramiola.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Ovidio Tronchini, agli specialisti Dott. Augusto Scaglioni, dott. Paolo Casoni, dott. Angelo Bertolini e agli infermieri domiciliari Franca, Fabio e Patrizia.4 dicembre 2017"Ï Marina, Franco AffanniSentite condoglianze per la perdita della caraCarla, Giovanni e famiglia.4 dicembre 2017