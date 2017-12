Renzo Paladini

Ci ha lasciatoLo annunciano la moglie Ester, la figlia Alessandra con Pietro, il nipote Andrea e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 5 dicembre alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Pontetaro, indi al cimitero di Medesano.il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Pontetaro.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 dicembre 2017Ï Fam. Tondelli-FrescaroliÏ Luisella, Lisetta ChiariAngioletta, Ennio, Roberta, Graziella ed Eleonora Paladini ricordano con affetto il dolce e gentileed abbracciano Ester, Alessandra e Pietro in questo triste momento.4 dicembre 2017Isabella, Maria Teresa e Graziana Paladini con rispettive famiglie si uniscono al dolore di Ester e Alessandra per la perdita del caro4 dicembre 2017