Lisetta Viani

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, i figli Massimo con Marilena, Antonia con Roberto e l'adorata Beatrice, il fratello Andrea, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, martedì 5 dicembre, alle ore 13.50partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. in via Villetta 16/aper la chiesa della Villetta dove successivamente verrà tumulata.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Stagno di Roccabianca.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Fabio Briganti e al reparto di lungodegenza dell'Ospedale Maggiore.Non fiori ma offerte all'AVIS di Roccabianca.4 dicembre 2017Il fratello Andrea con Marina, Mario, Nicola, Micaela, Veronica, Lorenzo, Pietro e Giovanni sono vicini ad Angelo, Massimo e Antonia per la perdita della cara4 dicembre 2017Sarai sempre nel mio cuoreMaria Luisa.4 dicembre 2017