Gino Fornari

Ci ha lasciatidi anni 77Ne danno il triste annuncio Lalla con Silvia, la sorella Gina, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, mercoledì 6 dicembre, partendo dall'Ospedale Maggiore alle ore 9.30 per la chiesa dello Spirito Santo di S.da S. Eurosia, proseguendo per il cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano il Prof. Carbognani, il Dott. Tiseo, tutto il personale medico e paramedico dell'Ospedale Maggiore ed in particolar modo il medico curante Dott. Barani per la disponibilità e la vicinanza.5 dicembre 2017il tuo ricordo ci accompagnerà sempre.La sorella Gina con Stefano, Luigi e rispettive famiglie.5 dicembre 2017Ciaosarai sempre nei nostri cuori.Sandra, Paola, Andrea con Lucio e Miranda.5 dicembre 2017Marzia con Guido e Francesca, Patrizia con Angelo si uniscono al dolore di Lalla e Silvia per la perdita del carissimo5 dicembre 2017Maria e Gianni sono vicini e partecipano al dolore di Lalla e Silvia per la perdita del caro5 dicembre 2017Alessandra e Giulio Pigoli sono vicini nel dolore a Lalla e Silvia per la scomparsa del caro5 dicembre 2017Paola, Daniela, Marianna e Marco, con le rispettive famiglie, si stringono forte a Silvia per la perdita del papà5 dicembre 2017