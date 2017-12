Elia Galuzzi

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la sorella Celestina, la nipote Giovanna con Luca, la cognata Norina, e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 6 dicembre alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale del Buon Pastore indi per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Pizzi Mauro.5 dicembre 2017Ï Fabrizio BosiÏ Rosetta e Camillo LeonciniÏ Iside GeminianiClaudia e Nadia Campanini si stringono con affetto a Tina per la perdita della cara5 dicembre 2017Rosetta, Paola e Carla Melloni, sono vicini a Celestina e famiglia per la perdita della cara5 dicembre 2017