Fernando Valenti

Stretto nell'abbraccio del Padre ci ha lasciatiCon profondo dolore lo annunciano la moglie Rina, i figli Andrea con Isabel e la piccola Arianna, Roberta con Marco, i fratelli Romano e Dante con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo domani mercoledì 6 dicembre alle ore 11.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Leonardo, indi si proseguirà per il cimitero di Ugozzolo.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa parrocchia sarà recitato il Santo Rosario.Un grazie di cuore a Lucia per l'affettuosa assistenza.5 dicembre 2017Ï Claudio, Franca e Michele GiovanardiÏ Famiglie Gabriele e Alberto Ferrarini e NormaÏ Sergio Giacopelli e SandraRomano e Dante con le rispettive famiglie sono vicini a Rina, Roberta e Andrea in questo triste momento e porgono sentite condoglianze per la perdita del caro fratello5 dicembre 2017Gli amici sono vicini a Roberta e famiglia in questo triste momento per la scomparsa del caroRoberto e Barbara, Alessandro, Chiara, Laura, Nazareno, Massimo e Antonella, Franco, Simona, Gilberto, Giovanni, Daniele.5 dicembre 2017Gli amici di Pisoles e La Zonta si stringono affettuosamente a Roberta e familiari in questo doloroso momento per la perdita del caro papà5 dicembre 2017Marco, Marisa, Carlo, Ramona e Mirco profondamente commossi si uniscono al dolore di Roberta e famiglia nel ricordo del caro5-12-2017