Danilo Buratti

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Con tristezza e dolore lo annunciano la moglie Carla, i figli Stefano e Marco, le cognate Clementina, Romana e Gianna, il cognato Gino, la nipote Simona con Innocente, Lorenzo, Sofia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi mercoledì 6 dicembre alle ore 11.00 partendo dall'abitazione (via Marconi. 31) per la chiesa parrocchiale di Monticelli T., indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano di cuore il medico curante Dott. Parodi e tutto il personale del Reparto R.S.A di Collecchio.6-12-2017Ï Fam. Benelli RomanoLa cugina Maria con Agide, Nicoletta e Federica sono vicini a Carla e famiglia per la perdita del caro6 dicembre 2017I titolari e tutti i colleghi della Grafica Zafferri, partecipano al dolore di Marco e famiglia per la perdita del papà6 dicembre 2017