Maria Camorali

È serenamente mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio i figli Alberto, Alessandro e Andrea con le rispettive famiglie.I funerali si svolgeranno giovedì 7 dicembre alle ore 10.30 partendo dalla Casa di Riposo Villa Pigorini per la Chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 dicembre 2017Ï Gina Zambrelli e famigliaMarcella, Caterina, Pierluigi e famiglie sono vicini ad Alberto, Alessandro, Andrea per la perdita della mamma6 dicembre 2017Maria Rosa, Maria Cristina, Alberto, Giuseppe, Cristiano e famiglie sono vicini ad Alessandro, Alberto, Andrea e ai loro famigliari per la scomparsa della cara6 dicembre 2017